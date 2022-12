Les Lakers libèrent une place dans leur effectif

Être le héros d’un soir avant d'être remercié un mois plus tard. Matt Ryan connaît à son tour ce sort si commun dans la grande ligue. Selon The Athletic, les Lakers viennent de couper le shooteur qui a fait une courte apparition cette nuit face aux Blazers. Ce même Matt Ryan avait converti un tir improbable pour arracher une prolongation face aux Pelicans, début novembre.

Depuis cet exploit personnel, il avait progressivement perdu sa place dans la rotation de Darvin Ham. Rotation dans laquelle avait notamment été injecté Dennis Schröder, blessé en début de saison. Avant le match de cette nuit, l’ancien joueur des Celtics avait enchaîné quatre matchs sans jouer. Il quitte la grande scène californienne avec un bon pourcentage de 38% de réussite aux tirs à 3-points, ce qui faisait de lui le deuxième principal shooteur de l’équipe derrière Austin Reaves.

Du mouvement à venir ?

En le libérant, les Lakers s’offrent ainsi une place dans l’effectif, deux semaines avant le premier jour - le 15 décembre - où les joueurs qui ont signé un contrat pendant l’intersaison peuvent être échangés. Il faut croire que quelque chose se prépare côté Lakers.

Il est question depuis des semaines de tractations avec les Pacers et d’un possible échange autour de Russell Westbrook pour Buddy Hield et Myles Turner. Quelle que soit l’idée des Lakers, on imagine que cela passera par le recrutement d’un nouveau shooteur. Les Californiens sont en effet l’un des pires équipes de la ligue en matière de tirs à 3-points en volume - à peine dix tentatives converties par match - et en réussite (32%)