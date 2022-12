Les Lakers en grande difficulté sans Anthony Davis

Depuis cinq matches, les Lakers doivent faire sans Anthony Davis. Si tout avait bien commencé avec une victoire contre Washington, la suite est bien plus difficile avec quatre défaites de suite. Darvin Ham semble sans solution pour compenser l'absence de son intérieur, il bricole souvent mais ça fonctionne guère. La preuve à Dallas, le soir de Noël, avec une nouvelle défaite et surtout 51 points encaissés en troisième quart-temps ! « On essaie plein de choses et on voit ce qui fonctionne », explique le coach des Lakers. « Davis n’est pas là et ça fait un sacré trou dans notre effectif, mais on ne va pas en faire une excuse. On est des professionnels, on doit élever notre niveau. »

LeBron James concède lui aussi les difficultés de la franchise californienne, qui peine à exister sans son meilleur marqueur et rebondeur. « La réalité, c’est que sans Davis, on perd beaucoup de taille, qu’on n’a déjà pas énormément », constate et regrette le quadruple champion NBA. « Il faut réussir à faire oublier ça, mais sans AD, c’est très difficile. Il y a eu un moment où, je crois, Austin Reaves (1m96) était le plus grand sur le parquet… Donc pas la peine d’être un génie pour comprendre que Davis nous manque. » Pour rappel, Anthony Davis, énorme en novembre et jusqu'à début décembre, souffre d'une fracture de fatigue au pied et personne ne sait encore quand il pourra revenir sur les parquets. Même si un retour dans le courant du mois de janvier a été évoqué au moment de l'annonce de sa blessure.