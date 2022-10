Les Lakers cherchent toujours un point de chute pour Russell Westbrook

Partira, partira pas ? Depuis des semaines, voire des mois, les Lakers cherchent à trouver un point de chute à Russell Westbrook. Plus qu'une question d'argent (il touchera 47 millions de dollars cette saison), il s'agit surtout de se renforcer et de mettre fin à une union qui tourne au fiasco.

Selon The Athletic, les dirigeants ont trois pistes en tête; et ils chercheraient toujours à les creuser. Il y a celle qui mène à Indianapolis pour récupérer le shooteur Buddy Hield et le pivot Myles Turner. Les deux équipes sont en contact depuis plusieurs semaines, mais les Pacers ont déjà refusé une offre. Est-ce que les Lakers trouveront de nouveaux arguments pour les faire céder ? Pourquoi pas en abandonnant un ou deux premiers tours de Draft...

Deuxième piste : Charlotte où les Lakers apprécient le profil de Terry Rozier. L'ancien 6e homme des Celtics peut jouer sur les deux pistes d'arrières, et c'est un solide attaquant. Sur le papier, ce n'est pas un shooteur et on le voit mal cohabiter avec Dennis Schroder qui présente à peu près le même profil/

Enfin, la 3e et dernière piste est nouvelle, et il s'agit de Josh Richardson, l'un des rares vétérans de San Antonio. Aux Spurs, à seulement 29 ans, il joue les "grands frères", et c'est un vrai 2/3, efficace en défense et et sur contre-attaque. Depuis la reprise, il est aussi très adroit à 3-points et il pourrait faire du bien aux Lakers. Reste à savoir si Coach Pop' a envie de récupérer Russell Westbrook, même s'il y a de grandes chances qu'il soit coupé dans la foulée.