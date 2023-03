Les Knicks trouvent les ressources pour dominer les Nuggets

Pour son retour de blessure, Jalen Brunson n'a pas mis longtemps à retrouver ses sensations. Le meneur de jeu enflamme le début de rencontre avec 13 points en six minutes. Avec 16 points dans ce premier acte, il lance ses coéquipiers, qui volent des ballons dans les mains de Nikola Jokic (24 points, 10 rebonds et 8 passes). Denver met quelques minutes à entrer dans la partie, mais sérieuse, l'équipe de Michael Malone suit le rythme. Quelques shoots à 3-pts de Jamal Murray font déjà du bien (36-29).

En revanche, les Nuggets ratent clairement l'entame du deuxième acte, avant de trouver des solutions en transition. Les Knicks défendent mal et compensent au rebond offensif, mais dès que les joueurs de Denver accélèrent, ça va trop vite pour les troupes de Tom Thibodeau. Surtout que Jokic monte d'un cran et Murray (25 points), lui, frappe deux fois tout seul derrière l'arc avant la mi-temps (62-67).

Le double MVP enfonce le clou après la pause et seul RJ Barrett semble vouloir résister. Les Knicks sont dominés, sans réaction. Puis, après un contre de Mitchell Robinson, et grâce à la grosse activité de Josh Hart, le Madison Square Garden monte en température. Les Knicks passent un 17-4 et le match est totalement relancé (91 partout).

New York persiste et signe avec un 7-0 pour commencer le dernier acte. On entre alors dans une fin de match à suspense. Jokic et Murray portent les Nuggets, mais les Knicks tiennent. Brunson (24 unités), qui avait disparu depuis son excellent premier quart-temps, marque un panier puis deux lancers-francs importants et les Knicks l'emportent 116-110. Le duo Jokic – Murray, si bon pendant la partie, n'a pas su mettre les tirs décisifs.