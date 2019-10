Les Knicks ouvrent leur compteur mais Ntilikina déraille

Battus lors de leurs trois premiers matches de la saison, les Knicks ont enfin décroché leur première victoire. Profitant de la visite de Bulls guère plus fringants, les New Yorkais l’ont en effet emporté 105-98 malgré les 18 points de débours affichés à la fin du premier quart. Mais une dernière ligne droite à sens unique (33-18) a permis aux Knicks d’avoir le dernier mot.Et si Bobby Portis, auteur de 28 points à 10 sur 14 aux tirs et 11 rebonds en sortant du banc, a été le grand artisan de cette victoire, Franck Ntilikina a passé une nouvelle soirée difficile. Le Français a cette fois pourtant joué, bénéficiant au final de 22 minutes de jeu, mais il n’a pas rentré un seul de ses six tirs, devant se contenter de 2 rebonds et 2 passes. Et ce alors que RJ Barrett et Julius Randle compilaient quant à eux 19 points-15 rebonds et 13 points-14 rebonds.Chez les Bulls, c'est Wendell Carter Jr qui a été le plus en vue avec 20 points et 10 rebonds.