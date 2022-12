Les Knicks ont trouvé la bonne formule

Les Knicks sont à l'équilibre, et ils auront attendu la 26e rencontre de la saison pour y parvenir. Cette nuit, face aux Hornets, Julius Randle et ses coéquipiers ont enregistré une 3e victoire de suite, et les voilà 8e de la conférence Est avec un bilan de 13 victoires pour 13 défaites. Au coeur du ventre mou, ils ont les Nets et les Pacers dans le viseur pour s'installer dans le Top 6, voire le Top 4.

« On joue juste dur, vraiment dur, on rattrape les erreurs des autres et on ne se soucie pas de savoir si l'un de nous encaisse un panier », réagit Quentin Grimes, qui a poussé Evan Fournier au bout du banc. Cela fait désormais trois semaines que le Français n'est plus entré en jeu, et les résultats donnent raison à Tom Thibodeau qui préfère travailler avec une rotation courte à 8, 9 joueurs.

De la jeunesse et l'enthousiasme

Parmi les joueurs qui profitent de cette rotation réduite, il y a le jeune Miles McBride. Lui a pris la place de Derrick Rose, et son enthousiasme fait plaisir à son coach. "Quand quelqu’un fait un gros effort comme ça, ça ne peut que souder et inspirer toute l’équipe" estime le coach des Knicks à propos d'une action marquante de son jeune meneur. "Si on ne s'enflamme pas pour ce type d’action, alors on ne peux s'enflammer pour rien."

Vainqueurs de Cleveland, Atlanta et Charlotte à la suite, New York va désormais devoir confirmer et le calendrier reste largement à leur portée avec des oppositions face aux Kings, aux Bulls et les Pacers. Trois formations qui ont les mêmes objectifs de playoffs, et on verra si New York est capable de répondre aux attentes.