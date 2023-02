La ligne directe entre les Knicks et le Jazz fonctionne toujours ! Pendant tout l'été, les deux franchises avaient essayé de monter un échange autour de Donovan Mitchell, avant finalement que Utah ne l'envoie aux Cavaliers. Aujourd'hui, la cible est beaucoup moins prestigieuse, mais Hoopshype rapporte que New York est intéressé par Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, arrivés justement l'été dernier de Minnesota.

Des discussions auraient eu lieu, et les Knicks proposeraient Obi Toppin et Evan Fournier en échange. Si ça coince, pour l'instant, c'est parce que le Jazz veut un premier tour de Draft. Un de plus... A New York, Gersson Rosas connaît bien le tandem Beasley-Vanderbilt puisque ce conseiller de la direction des Knicks était président des Wolves. C'est lui qui avait fait venir les deux joueurs à Minnesota, et il pourrait donc les attirer à New York.

Sauf que les Knicks ne sont pas les seuls sur le coup. Considéré comme l'un des meilleurs sixièmes hommes de la NBA, Beasley est aussi dans le viseur des Pelicans et des Cavaliers. Vanderbilt, très bon rebondeur, intéresse les Blazers et les Pacers, à la recherche d'un spécialiste du poste 4. Quant aux Hawks et aux Suns, comme les Knicks, ils ciblent le duo.