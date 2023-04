Les Kings s'offrent un Game 7 face aux Warriors !

Battus trois fois de suite, dont la dernière fois à domicile, les Kings avaient-ils les armes physiques et mentales pour réagir, à Golden State, dans ce Game 6 ? Les premières minutes ont vite apporté une réponse positive. Domantas Sabonis provoque deux ballons perdus et contre Kevon Looney. La défense est en place et les Kings commencent avec un 8-0. Stephen Curry (29 unités) réagit dans un premier quart-temps dur, avec beaucoup de ballons perdus (25-23).

Les Warriors patinent un peu ensuite et Sacramento en profite pour prendre plus de dix points d'avance en deuxième quart-temps. Heureusement, Klay Thompson (22 points) est là pour faire du bien avec ses shoots de loin. Mais Sabonis et sa bande ont mis la main sur la partie à la pause (51-58). Et ça continue en troisième quart-temps. Malik Monk (28 points) frappe plusieurs fois derrière la ligne à 3-pts pour ralentir les Warriors, qui voient leur adversaire prendre le large (75-88).

Stephen Curry lance alors la révolte en début de dernier acte avec onze des quatorze premiers points de son équipe. Mais à chaque fois, les champions en titre voient Monk ou De'Aaron Fox trouver le chemin du panier pour donner de l'air aux troupes de Mike Brown. Vient alors s'ajouter Kevin Huerter qui tue les Warriors avec deux paniers à 3-pts de suite. Sacramento s'impose donc avec autorité 99-118 et s'offre un bouillant Game 7 à domicile dimanche soir.