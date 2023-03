Les Kings deuxièmes d'une conférence Ouest extraordinairement dense

Nous sommes en mars et les Kings sont à la 2e place de la conférence Ouest. À moins de vingt matchs de la fin de la saison régulière, cette phrase semblait improbable à lire en début de saison, mais les hommes de Mike Brown viennent bien de doubler les Grizzlies (avec certes le même bilan) au classement de la conférence Ouest.

Il faut dire que derrière Denver (46 victoires - 19 défaites), qui caracole en tête, l’Ouest est extraordinairement dense cette saison. Entre Sacramento (38-26), à la 2e place donc, et Utah (31-35), à la 13e place, il n’y a ainsi que 7 victoires d’écart…

Et c’est encore pire dans la zone du « play-in » puisqu’il n’y a qu’un seul match d’écart entre les Lakers (32-34), qui viennent de récupérer la 9e place, et le Jazz, quatre rangs derrière. Il n’y a quasiment aucune marge non plus entre Dallas (34-32), actuel 5e, et les Clippers (34-33), actuels 8es.

De quoi promettre une dernière ligne droite particulièrement prenante et passionnante, à tous les niveaux : pour l’avantage du terrain en playoffs, pour la qualification directe en playoffs dans le Top 6 et pour la qualification en play-in.