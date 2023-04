Les Kings confirment et mettent la tête des Warriors sous l'eau

Forcés de réagir après leur défaite dans la première manche, les Warriors entament bien la partie, avec une défense en place. Les Kings, après avoir profité de quelques contre-attaques, souffrent pour marquer des points et accusent six points de retard à l'issue du premier quart-temps (17-23). Cela ne dure pas puisque Malik Monk relance les Kings, qui passent un 13-4 en début de deuxième acte.

Les choses s'inversent donc et les champions en titre sont en panne de paniers. Ils rentrent ainsi aux vestiaires avec six points de retard (58-52). Les affaires ne s'améliorent pas après la pause. Draymond Green et Kevon Looney sont gênés par des fautes et l'adresse ne revient pas. Logiquement, Sacramento a toujours un matelas d'avance pour commencer le dernier acte (83-75)

Le pire est à venir pour les troupes de Steve Kerr avec l'expulsion de Draymond Green, auteur d'un vilain geste sur Domantas Sabonis, dans ce dernier quart-temps. Néanmoins, Stephen Curry (28 unités), Klay Thompson (21 points) et les autres ont encore des ressources. Sur un tir primé, Gary Payton II égalise et à trois minutes de la fin, tout est encore jouable.

Mais le duo De’Aaron Fox (24 points) - Davion Mitchell va faire mal aux Warriors avec des paniers primés, qui vont faire la différence et donner la victoire aux Kings. Les champions en titre s'écroulent 112-103, dans une ambiance de feu, et se retrouvent menés 2-0 avant de revenir chez eux. Dos au mur, il va falloir faire l'exploit.