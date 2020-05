Les joueurs ont rendez-vous avec Silver vendredi

Ce vendredi 8 mai sera un jour important pour la NBA en vue d’une éventuelle reprise de la saison, qui est arrêtée depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus. En effet, non seulement les joueurs évoluant dans les franchises des Etats ayant entamé le déconfinement pourront reprendre l’entraînement individuel, mais jamais à plus de quatre personnes dans la salle (cela devrait concerner Portland, Denver et Cleveland), mais tous les joueurs vont également recevoir un coup de fil d’Adam Silver, le commissionnaire, qui va organiser une grande conférence téléphonique.

C’est en tout cas ce que révèle ESPN ce jeudi, précisant que Michele Roberts, la directrice exécutive de la Ligue, sera également présente. Les joueurs pourront ainsi poser toutes les questions qu’ils souhaitent aux deux dirigeants concernant cette éventuelle reprise de la saison.