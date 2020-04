Les joueurs NBA acceptent de baisser leurs salaires

NBA and NBPA Reach Agreement On Player Pay Due To Covid-19 Pandemic.

Si Adam Silver espère toujours que la saison puisse reprendre, le patron de la NBA a admis vendredi, lors d’une conférence de presse téléphonique, qu’il était encore trop tôt pour savoir si, et quand, cela allait être possible. "En se basant sur les différents rapports officiels,. Et nous ne savons pas quand nous serons en mesure de le faire", a expliqué Silver, alors que la saison NBA a été interrompue le 11 mars après





Il a également confirmé qu’un accord avait été trouvé avec le syndicat des joueurs, afin de diminuer leurs salaires de 25% à partir du 15 mai, si jamais la saison n’allait pas à son terme. Un cas de "force majeure", en français dans le texte, prévu par la convention collective et qui prévoit, après le versement des salaires des joueurs en intégralité le 1er mai, une baisse comprise entre 23 et 26% de leurs émoluments, en fonction du nombre de matchs disputés.

Une mesure qui permet aux joueurs de ne pas passer plusieurs semaines sans être payés si tous les matchs sont annulés, et à la NBA de ne pas avoir à leur réclamer de rendre une partie de leur salaire.