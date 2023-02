Les Hawks se séparent de leur coach Nate McMillan

L’effet Nate McMillan n’aura donc duré qu’une demi-saison. Après avoir repris l’équipe à la suite du renvoi de Lloyd Pierce, l’entraîneur avait permis au groupe de Trae Young de finir très fort la saison 2020/21, au point d’atteindre les finales de conférence.

Les Hawks semblaient armés pour s’installer comme une place forte de l’Est, sauf que la saison 2021/22 fut décevante, avec un bilan tout juste équilibré et une élimination sans gloire au premier tour des playoffs. La saison actuelle est encore plus compliquée, avec une 8e place à l’Est (29 victoires - 30 défaites) malgré l’arrivée de Dejounte Murray.

En conséquence, la franchise d'Atlanta a décidé de se séparer de son coach lors du All-Star Break, et c’est son assistant Joe Prunty qui assurera l’intérim en attendant que le club ne trouve son nouveau coach…

Pour Nate McMillan, qui a déjà entraîné les Sonics, les Blazers et les Pacers, l’issue était presque attendue car ses relations avec Trae Young étaient compliquées, et des idées de démission ont longtemps flotté, l’entraîneur admettant qu’il avait du mal à comprendre et à diriger la nouvelle génération de basketteurs.