Les Hawks font chuter les Celtics et reviennent à 2-1

Les Hawks n'avaient plus le choix : il fallait gagner ce Game 3 à domicile. Mais la mission était compliquée puisque les Celtics ont parfaitement commencé la partie avec plusieurs paniers à 3-pts. Si bien qu'Atlanta est derrière après douze minutes (33-37). Les hommes de Quin Snyder réagissent, eux aussi, à 3-pts, avec des paniers de Bogdan Bogdanovic, Saddiq Bey ou encore Jalen Johnson.

Avec l'apport de Dejounte Murray (25 unités), les Hawks collent ainsi un 20-3 aux Celtics en deuxième quart-temps ! Il faut les paniers de Malcolm Brogdon et Jayson Tatum pour rassurer Boston, qui est tout de même derrière à la pause (74-67). Au retour des vestiaires, les finalistes 2022 montrent un autre visage, avec un 8-0 pour égaliser. Puis avec un 11-0 à cheval sur le troisième et le quatrième quart-temps.

Heureusement pour les Hawks, Trae Young (32 ponints) va totalement entrer dans sa partie en dernier quart-temps. Pas très inspiré lors des deux matches à Boston, il inscrit trois paniers et délivre une passe pour redonner de l'air aux siens. Murray le seconde parfaitement pour résister à Tatum (29 points) et Marcus Smart. Young frappe encore à 3-pts, puis marque un panier et des lancers-francs pour sceller la victoire des Hawks, 130-122. Atlanta n'est plus mené que 2-1 désormais.