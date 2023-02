Les Hawks et Quin Snyder ont commencé à négocier

Nate McMillan écarté, après une première partie de saison où l'équipe ne décollait pas (29 succès pour 30 défaites), les Hawks cherchent un nouveau coach et plusieurs noms sont rapidement apparus ces derniers jours. Notamment ceux d'assistants comme Charles Lee (à Milwaukee), Jordi Fernandez (Sacramento) ou Kenny Atkinson (Golden State Warriors), voire celui d'Ime Udoka, suspendu et poussé vers la sortie par Boston en début de saison.

Mais The Athletic nous apprend que la franchise de Géorgie a déjà commencé à discuter avec Quin Snyder ce mercredi. Comme l'ancien coach du Jazz n'était pas disponible immédiatement, ce premier contact s'est effectué virtuellement, mais une réunion en personne pourrait rapidement être organisée. Les Hawks, qui voudraient très vite bouclé ce dossier, seraient en effet très intéressés par Snyder, qui lui aussi serait séduit par le poste.

Avec son expérience à Utah entre 2014 et 2022 (huit saisons, 58 % de victoires en 636 matches et six participations en playoffs), où il avait réussi à faire du Jazz de Rudy Gobert une équipe solide, portée par une excellente défense, Snyder représente clairement un des meilleurs CV disponibles pour les Hawks.