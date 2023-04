Les Hawks devront faire sans Dejounte Murray pour le Game 5 à Boston

Sans doute frustré par la défaite dans le Game 4 face aux Celtics, Dejounte Murray avait dépassé les bornes avec l'arbitre Gediminas Petraitis. Le joueur des Hawks avait effectivement bousculé l'officiel, avec son visage collé au sien. La NBA avait réagi avec l'ouverture d'une enquête. La sentence est rapidement tombée : Murray est suspendu pour le Game 5.

Il ne sera donc pas en tenue à Boston ce mardi soir, alors que les Hawks, menés 3-1, n'ont plus le choix et doivent absolument gagner pour rester en vie. « Je pense que Dejounte Murray reconnaît son rôle dans la situation et que ce n’est pas quelque chose que l’on peut faire », a commenté Quin Snyder. « Il faudrait lui demander directement ce qui s’est passé auparavant. Je crois qu’il y a eu une frustration qui s’est accumulée au cours du match et il ne l’a pas gérée comme il faut. Il le sait. Nous en avons parlé. »

Comment jouer sans lui pour Atlanta ? Surtout que Murray a été très bon dans cette série avec 25.3 points, 7.3 rebonds et 5.8 passes de moyenne. « C’est quelque chose que tout le groupe doit assumer », annonce le coach. « Les contributions devront venir d’un certain nombre de joueurs différents dans tous les domaines. Tout le monde doit donc faire sa part. »