Les Hawks au pied du mur

"On n’a peur de rien, et on est des acharnés. On va répondre présent." Bogdan Bogdanovic a confiance. Meilleur marqueur des Hawks, avec 28 points, jeudi lors de la défaite à Milwaukee (123-112), le Serbe croit au rebond samedi, lors de ce sixième match couperet. Car les Bucks mènent 3-2 et peuvent se qualifier pour leur première finale NBA depuis 1974. Un match où les deux stars de chaque franchise pourraient encore manquer à l’appel.



Absent lors des deux dernières rencontres après s’être fait mal au pied droit, Trae Young, blessé après avoir marché involontairement sur le pied d’un arbitre, est incertain. "S’il pouvait jouer, il serait là, a répondu vendredi son coach Nate McMillan, qui a totalement transformé cette équipe depuis son arrivée en mars. Il y a le côté médical mais aussi Trae qui nous dit s’il se sent capable de pouvoir jouer. Ce n’est pas quelque chose à long terme. C’est juste qu’il a mal, et il ne se sent pas suffisamment bien pour revenir et aider l’équipe."

Antetokounmpo encore plus incertain

Pour leur premier match sans lui, les Hawks avaient parfaitement réagi mardi, l’emportant 110-88 pour revenir à 2-2. Et outre Bogdanovic, Lou Williams, Kevin Huerter, Clint Capela et John Collins avaient su apporter plus d’intensité, tout comme Danilo Gallinari et le revenant Cam Reddish. La blessure de Giannis Antetokounmpo, touché au genou gauche dans le troisième quart, avait sans doute aidé. Et ce sont ensuite les Bucks qui ont montré qu’ils savaient se passer de leur double MVP.



Dans le sillage d’un Brook Lopez bouillant dans la raquette, la franchise du Wisconsin avait imposé un défi physique à ses adversaires, et rapidement pris le large. Et alors que le « Greek Freak » est encore plus incertain que Young, bien malin celui qui peut prédire l’issue de ce sixième match. Cela dépendra de la présence ou non des deux stars de cette série, mais pas uniquement, comme on a pu le voir ces derniers jours. Mais les Hawks, que, contrairement à leurs adversaires, personne ne voyait à ce niveau, ne veulent pas voir leur rêve s’arrêter, eux qui rêvent d’offrir un sacre à la ville de Géorgie, puisque l’unique titre de la franchise a été remportée quand la franchise était encore à Saint-Louis, en 1958.