Les Grizzlies privés de Steven Adams pour les playoffs

Voilà une bonne nouvelle pour les Lakers. Leurs adversaires au premier tour des playoffs, les Grizzlies, viennent de confirmer l’absence pour les phases finales de leur pivot titulaire habituel, Steven Adams.

« Il est confirmé qu'il sera vraisemblablement absent pour les playoffs, annonce le coach de l’équipe, Taylor Jenkins. Nous n'avons pas de précisions définitives sur les prochaines étapes. C'est un processus en cours depuis deux semaines. Il y aura encore des discussions cette semaine avec les médecins concernés. On veut s'assurer que Steven soit en bonne santé. »

Victime d’une entorse du ligament croisé postérieur du genou droit, son intérieur n’a pas rejoué depuis fin janvier, alors qu’il devait initialement rater trois à cinq semaines. Aujourd’hui, l’hypothèse d’une opération n’est pas écartée…

« On pensait faire des progrès dans ce processus, mais chaque évaluation qu'on a eue avec les médecins a révélé que les choses ne progressaient pas comme on le voulait, poursuit le technicien. Il n'y a pas eu de rechute ou de blessure, mais les progrès ne sont pas suffisants. C'est évidemment une mauvaise nouvelle, mais c'est pourquoi on va essayer de faire tout ce qui est possible pour obtenir la meilleure décision possible pour lui. »

En son absence, Xavier Tillman Sr., Santi Aldama et surtout Jaren Jackson Jr. devront assurer. Ce dernier, qui se considère comme le meilleur défenseur de l'année, aura l’occasion de le prouver en tentant de limiter le phénomène d’en face qui, lui, est en forme, Anthony Davis.