Les Grizzlies avaient tenté de recadrer Ja Morant

Ecarté du groupe, sans être officiellement suspendu par les Grizzlies, Ja Morant a longtemps été protégé par son club, alors pourtant que le comportement de son entourage et les histoires autour de ses frasques extra-sportives se multipliaient.

La vidéo où il exhibait une arme en boîte de nuit a toutefois changé la donne. Car en attendant la sanction de la NBA suite à l’enquête qu’elle mène actuellement, le meneur des Grizzlies doit faire face pour la première fois aux conséquences directes de ses actions, et surtout de cette ambiance de « gang » dans laquelle il aimait visiblement évoluer avec ses proches.

« Dans le passé, on a eu des discussions avec lui pour tenter de le guider et de l’aider à évoluer en tant que personne et en tant qu’homme » révèle toutefois le coach de Memphis. « Évidemment, c’est arrivé sur le devant de la scène l’autre jour, et on a mis cette procédure en action. »

Taylor Jenkins confirme ainsi que la franchise s’inquiétait du comportement de son joueur, sachant pertinemment que les problèmes allaient venir à un moment ou un autre.

« On espérait que cela n’arriverait jamais et que tout irait pour le mieux, mais il y a eu des discussions sur ce qu’il devait changer et c’est à ce moment-là que tout a commencé », conclut le technicien, qui ne peut que constater que ce que la franchise craignait est bien arrivé.