Les défaites du Heat agacent Jimmy Butler

Alors que c’est le sprint final pour toutes les équipes de la NBA, le Heat vient d’enchaîner sa quatrième défaite de rang. Fessés par les Bucks, Jimmy Butler et ses coéquipiers ont cette fois perdu face aux modestes Hornets. De quoi agacer l’ailier floridien…

« Je suis fatigué de perdre. On doit trouver une solution et vite. On ne fait pas de 'stops' en défense, on ne fait pas de 'stops' et les shoots ne rentrent pas… On a perdu. Je me fiche de savoir si on était mené de 30 points. Qu'on perde de 30 ou d'un point… On a perdu. Je crois que personne ne veut perdre ici, mais on doit trouver une solution très, très vite. »

Son discours tranchait en effet avec celui de son coach, mécontent du résultat mais plutôt satisfait de la manière.

« J'ai vraiment aimé la réaction de nos joueurs après une première mi-temps assez moche. Cela fait partie de la force de caractère qu'on essaie de développer, de pouvoir se mettre en situation de gagner, quoi qu'il arrive », expliquait ainsi Erik Spoelstra.

Le problème, c’est que Miami a glissé hors du Top 6 et donc des places directement qualificatives pour les playoffs, et les finalistes de conférence en titre n’ont sans doute pas envie de passer par la case “play-in ».