Les débuts de Kevin Durant à Phoenix prévus demain

Demain. Voilà le message posté par les Phoenix Suns sur les réseaux sociaux, confirmant une information qui circulait déjà ces derniers jours. En effet, Kevin Durant va faire ses débuts avec sa nouvelle équipe demain soir, sur le parquet des Charlotte Hornets.

Une reprise en douceur, même si la franchise de Michael Jordan est sur une bonne dynamique, avec cinq succès de rang, car l’équipe de Caroline du Nord est avant-dernière dans la conférence Est, et que la saison de LaMelo Ball est terminée…

En tout cas, c’est l’occasion pour Kevin Durant (29.7 points, 6.7 rebonds, 5.3 passes et 1.5 contre de moyenne) de travailler avec ses nouveaux coéquipiers et de prendre ses marques aux côtés de Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton. Le plus tôt sera le mieux car KD et ses camarades doivent trouver des automatismes avant l’arrivée de playoffs. Et il ne reste plus qu’une vingtaine de matchs pour l’ancien joueur du Thunder, des Warriors et des Nets.

Phoenix est actuellement à la 4e place de la conférence Ouest, avec 33 victoires pour 29 défaites. Une bonne position, même si l’équipe reste sous la menace de pas mal d’autres équipes, tant la conférence est dense.