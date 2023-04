Les Clippers veulent continuer avec Paul George et Kawhi Leonard

Avec les arrivées de Paul George et Kawhi Leonard durant l'été 2019, les Clippers affichaient clairement leur ambition : gagner le titre NBA. Quatre saisons plus tard, l'objectif n'est toujours pas atteint. Les deux stars, surtout la seconde, ont été plombées par les blessures. Après une nouvelle déception au premier tour des playoffs contre les Suns cette année, n'est-ce pas le moment de tourner la page ?

Lawrence Frank, le président de la franchise, ne le pense pas. « Lorsqu’on a récupéré George et signé Leonard en 2019, ce n’était pas pour un ou deux ans, ni pour trois ou quatre ans. Chaque année, ces gars-là vous donnent une chance. Et donc il s’agit de les entourer pour continuer à améliorer nos chances. »

Les Clippers estiment avoir, avec ces deux joueurs, les éléments suffisants pour décrocher un titre. « Kawhi est un joueur de haut niveau », poursuit Frank. « Quand on étudie les équipes championnes, on s’aperçoit qu’elles ont toutes un joueur du top 5 dans leur équipe. Kawhi a montré que lorsqu’il est en bonne santé, il peut être le meilleur joueur du monde, et George a été huit fois All-Star. On va donc continuer à construire autour de ces gars et chercher tous les moyens pour nous améliorer autour d’eux.

Même s'ils sont encore sous contrat jusqu'en 2024, les deux joueurs sont éligibles à une prolongation de contrat cet été. Los Angeles ne va pas hésiter longtemps et veut les conserver pour le futur. « Les deux sont de grands joueurs et d’excellents partenaires et on veut qu’ils restent des Clippers pour longtemps », annonce le président de la franchise. « On est donc impatients d’avoir ces conversations. Et l’objectif numéro 1 est de savoir comment construire une équipe championne durable. »