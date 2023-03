Les Clippers tremblent pour le genou de Paul George

Habitué de l'infirmerie depuis plusieurs saisons au point de ne jamais avoir atteint la barre des 60 matches depuis son arrivée aux Clippers en 2019, Paul George s'est blessé au genou droit cette nuit à cinq minutes de la fin de la rencontre face au Thunder. Au départ, un simple contact au rebond avec Lu Dort, mais son articulation se tord, et l'ailier All-Star va mettre plusieurs minutes à se relever. Ce sont ses coéquipiers et des membres du staff qui vont l'aider à rejoindre les vestiaires.

Pour l'instant, le staff médical n'a pas communiqué sur cette blessure, mais on peut évidemment craindre le pire, qu'il s'agisse d'une grosse entorse ou d'une lésion d'un ménisque. En espérant surtout que les ligaments croisés ne soient pas touchés... Seule une IRM permettra d'en savoir plus sur cette blessure qui intervient à neuf matches de la fin de la saison régulière.

Du côté de son coach, on attend... « Je n’avais rien vu, et c’est Dahntay (Jones) qui m’a montré l’action » explique Tyronn Lue. « Je n’en sais pas plus, et il va être examiné. Je ne l’ai pas vu ensuite. Même topo chez Kawhi Leonard : « Je ne lui ai pas parlé… Je n’ai pas vu l’action, et je pensais sur le coup qu’il était touché au visage. »

Meilleur marqueur des Clippers cette saison, "PG" était l'élément le plus régulier de son équipe, et même s'il a encore passé une vingtaine de matches à l'infirmerie, il avait permis à sa formation de rester dans le Top 6, en attendant le retour de Kawhi Leonard puis l'arrivée de Russell Westbrook. S'il venait à rejoindre à l'infirmerie, ce serait un énorme coup dur à 15 jours du début de la "post-season".