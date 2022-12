Les Clippers remportent la Winter Showcase Cup en G-League

La G-League, l'antichambre de la NBA, a son tournoi de mi-saison. Cette année, la finale opposait les Ontario Clippers aux Windy City Bulls. Ces derniers pensaient l'emporter, mais finalement Xavier Moon a inscrit les trois derniers paniers des Clippers pour leur offrir la victoire (99-97). La victoire et le trophée donc, mais aussi un joli chèque de 100 000 dollars.

Si Xavier Moon a donc été décisif et a marqué 17 points dans cette rencontre, c'est Brandon Boston Jr. qui a été élu MVP de la finale avec 21 points, 4 rebonds et 4 passes. « C’était incroyable », a réagi ce dernier. « Je ne vais pas mentir, mon équipe a une grande confiance en moi, et j’ai confiance en eux. Notre lien est fou. Nous nous sommes appuyés les uns sur les autres, et j’ai fait ce que je pouvais pour gagner cet argent. »

Parmi les vainqueurs, on retrouve aussi un Français : Moussa Diabaté. Il a marqué 17 points et pris 8 rebonds. Enfin, Boston Jr., qu'on a déjà vu en NBA avec les Clippers, a également rendu hommage à Moon. « C'est celui qui apporte l’énergie. C’est le plus âgé, donc il est vraiment arrivé prêt, et on avait tous confiance en lui pour qu’il mette ses tirs. Il les met tous les jours. Donc dès qu’il a eu la balle, j’ai crié « tue-les, tue-les » et il l’a fait. »