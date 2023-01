Les Clippers plus forts que les 46 points de LeBron James

Les Clippers ne sont pas venus chez leur voisin de Los Angeles pour rigoler. Les troupes de Tyronn Lue commencent le match avec un 9-0. La balle circule, Kawhi Leonard et ses coéquipiers trouvent des tirs à 3-pts et frappent encore et encore. Ils ont toujours une réponse derrière l'arc à proposer. Symbole de leur réussite, ce tir au buzzer de Terance Mann pour conclure le premier quart-temps (30-37).

En second quart-temps, les Lakers sont étouffés par la défense adverse. Les Clippers protègent leur panier avec plusieurs contres, dont un de Nicolas Batum (4 points, 6 rebonds et 6 passes) sur Russell Westbrook. Après deux paniers d'affilée de Leonard, l'écart monte à vingt points. La domination des Clippers, en attaque comme en défense, est totale dans ce premier acte. Le 15/22 à 3-pts fait notamment très, très mal (54-77 à la pause).

En seconde période, LeBron James tente de réveiller ses coéquipiers avec quelques paniers primés. Les hommes de Tyronn Lue sont eux enfin un peu moins adroits et les Lakers commencent à revenir. Pendant peu de temps car Kawhi Leonard se montre encore une fois et maintient l'écart entre les deux équipes (82-98). C'est alors que James et compagnie entament leur retour comme contre Portland quelques jours auparavant.

En dernier quart-temps, le « King » empile les paniers à 3-pts (il finira avec 9 réussites, son record en carrière) et les joueurs de Darvin Ham n'ont désormais plus que dix points de retard. Sauf que les Clippers sont bien plus solides que les Blazers. Les Lakers perdent quelques ballons, qui profitent à un Leonard brillant d'efficacité avec 25 points à 11/16 au shoot. Victoire logique et autoritaire des Clippers (115-133) malgré les 46 points de LeBron James, et c'est leur troisième de suite.