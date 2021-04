Les Clippers ont dégouté les Lakers

Il n'y a pas eu de suspense dans le deuxième derby de Los Angeles de la saison. Les Clippers ont mené pendant l'intégralité de la rencontre pour finalement s'imposer de 18 points (104-86). S'ils ont bien profité des absences de LeBron James, Anthony Davis et Andre Drummond, les partenaires de Kawhi Leonard ont surtout misé sur un excellent travail défensif pour annihiler les actions et les espoirs du champion en titre. Dès la cinquième minute de jeu, l'écart atteignait déjà les onze unités. A ce moment-là du match, mis sous pression, les Lakers avaient perdu autant de ballons que marqué de points. Tyronn Lue a apprécié l'intensité défensive mise par ses joueurs dès l'entame du match. «Défensivement on a été bon. On a rapidement dicté le rythme, on y a mis de l'impact physique », a savouré l'entraîneur des Clippers en conférence de presse.

86 points : la plus mauvaise performance offensive de la saison des Lakers

Dans ce derby de la Cité des Anges, l'écart a atteint 24 points pendant un troisième quart-temps où les Lakers n'ont inscrit que quatre paniers dans le jeu. Avec dix interceptions et 37 rebonds défensifs, les Clippers ont fait le travail pour mettre un terme à une série de deux revers consécutifs. Les coéquipiers de Nicolas Batum ont limité les Lakers à 86 points, leur plus petit total de la saison. Les hommes de Frank Vogel ont attendu le garbage time pour inscrire plus de 20 unités dans un même quart-temps. Juste de quoi empêcher le voisin angelino de réaliser la meilleure performance défensive de sa saison. Les Clippers ont quand même prouvé qu'ils ont passé un cap dans ce secteur du jeu. Depuis le 15 mars, ils ont la deuxième meilleure défense de la Ligue. « C'est juste notre communication qui est meilleure. Au All-Star Break, on a pris conscience que l'on devait élever notre niveau de jeu », a tenté d'expliquer Marcus Morris, le meilleur scoreur du match de dimanche.

La défense des Clippers peut encore progresser dans les semaines à venir

Les progrès réalisés depuis quelques semaines pourraient même se poursuivre. Alors qu'Ivica Zubac montre des choses de plus en plus intéressantes « il conteste tout » a reconnu Marcus Morris, Serge Ibaka pourrait bientôt revenir de sa blessure au dos pour le suppléer. Au poste 1, l'arrivée de Rajon Rondo annonce la couleur. Avec son énergie, son expérience et son QI basket, il est capable de faire la différence dans les matchs qui comptent. En play-offs mais aussi dès ce dimanche quand le meneur a joué 13 minutes pour sa première apparition sous le maillot des Clippers lors d'un derby face à son ancienne équipe. Un atout supplémentaire qui a tué le suspense très rapidement dans le deuxième derby remporté par les hommes de Tyronn Lue cette saison.