Les Clippers forcément au-dessus des Rockets ?

Un partout, balle au centre. Après la victoire des Rockets face aux Clippers la semaine dernière, ces derniers viennent d'égaliser au Staples Center. La tendance, sur le long terme, reste de voir la franchise de Los Angeles au-dessus, grâce à son impact défensif et avec un duo Paul George-Kawhi Leonard qui débute tout juste. « Mais ce n'est pas si évident, ce serait un léger avantage, estime Rémi Reverchon. La tradition veut que l'attaque gagne des matchs, et que la défense gagne des titres. Mais depuis cinq ans, les Warriors ont montré que l'attaque pouvait aussi gagner des titres... Houston fait quand même très forte impression, en scorant plus que l'adversaire et non en encaissant moins. »



Si la rivalité la plus attendue reste celle entre les deux franchises de LA, Houston fait ce qu'il faut pour exister, même si les Texans « sur-performent un peu » selon notre journaliste NBA. « Leur série de huit victoires d'affilée n'est pas forcément révélatrice. Mais l'assemblage a vite pris. Russell Westbrook fait tout, en deuxième lame derrière James Harden, qui a le leadership clair et net. Ça semble leur convenir, et je ne pense pas qu'il y aura de révolution. » Au-delà des 43 points de Harden à Houston (puis 37 il y a quelques heures) ou du tir décisif de Kawhi Leonard à LA, il y a aussi eu la semaine dernière ce « trashtalk » de Westbrook envers Patrick Beverley, moqué par le nouveau « Rocketman » pour l'inefficacité de sa légendaire défense acharnée. Histoire de pimenter un peu ce début d'exercice...



Plus généralement, il est difficile, si tôt dans la saison, de tirer quelque conclusion que ce soit en vue d'une hiérarchie finale à l'Ouest. « Il faut attendre de voir 10 matches avec Paul George et Kawhi Leonard ensemble, voir si l'alchimie prend, conclut Rémi Reverchon. Le basket ne se joue pas que sur le papier... Pour moi, la première place de la conférence se jouera entre les Lakers et les Clippers - je ne suis pas très original -, et j'ai tendance à croire que les Lakers montrent plus de choses... Et puis il y a Denver, un ton en dessous. » Aux Rockets de continuer à jouer la troisième ou quatrième force. Et de profiter des cinq mois restants avant les playoffs pour se trouver une défense.