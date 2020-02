Les Clippers enfin au complet

Doc Rivers : "On peut revenir au basket maintenant"



📊 Final Stats



Leonard 31 PTS / 4 3PM / 6 REB / 4 AST

George 21 PTS / 7 REB / 2 STL

Williams 17 PTS / 6 AST / 4 REB

Harrell 16 PTS / 6 REB

Beverley 12 PTS / 5 REB / 4 AST

Shamet 10 PTS

Zubac 6 PTS / 10 REB / 2 BLK

— LA Clippers (@LAClippers) February 1, 2020

Avant leur affrontement de samedi soir face aux Timberwolves, les Clippers n’avaient jamais disputé un match au complet cette saison. Et avec un Paul George au temps de jeu limité après avoir manqué neuf matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais qui a tout de même disputé plus de minutes (25) que Kawhi Leonard (24), l’autre équipe de Los Angeles l’a emporté (118-106).De quoi porter son bilan à 34 victoires et 15 défaites. Mais lorsque le duo George-Leonard joue, ce bilan est beaucoup plus en adéquation avec leurs ambitions (15-3). Et samedi, si c’est Karl-Anthony Towns (32 points) qui a terminé meilleur marqueur du match, et été l’une des rares satisfactions d’une franchise du Minnesota battue pour la onzième fois consécutive, Leonard (31 points) était juste derrière, et George a lui fini avec 21 points.Auteurs de 40 points dans le premier quart-temps, les Clippers ont en tout cas parfaitement réagi après leur défaite de jeudi face aux Kings (103-124). "C’est bien, a apprécié Doc Rivers. J’ai trouvé qu’ils étaient plus concentrés. Mais pour être honnête, je ne savais plus ce que c’était après cette semaine. C’était compliqué pour un coach de demander des comptes aux joueurs. Mais le match d’hier était important pour la NBA, et on peut revenir au basket maintenant."Une référence au tragique décès de Kobe Bryant dimanche dernier, et à l’hommage des Lakers au Staples Center la veille pour leur premier match depuis le drame. "C’était phénoménal" a ensuite réagi Rivers. Les deux maillots retirés de Bryant, que les Clippers recouvrent habituellement au plafond de cette salle partagée par les deux équipes, étaient d’ailleurs toujours visibles samedi, alors que de nombreux fans portaient la tunique du "Black Mamba".