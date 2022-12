Les Clippers aimeraient avoir leur effectif au complet

Depuis le début de la saison, l'infirmerie des Clippers n'est jamais vide. Les joueurs y entrent et sortent régulièrement et jusqu'à maintenant, seul Nicolas Batum a joué toutes les rencontres de Los Angeles. Kawhi Leonard a manqué 21 matches, Luke Kennard 12, Paul George et Norman Powell 9, John Wall 7...

Ne pas pouvoir compter sur son effectif au complet, c'est évidemment un caillou dans la chaussure de Tyronn Lue. « On n’arrive pas à rester en bonne santé et c’est décevant », déclare le coach. « On ne veut jamais que ça arrive, mais si c’est le cas, je préfère que ce soit maintenant que plus tard. Mais dès qu’on va bien, qu’on est dans le rythme, qu’on gagne trois matches de suite, il se passe quelque chose. C’est frustrant. »

La preuve : Kawhi Leonard et Paul George, les deux stars de l'équipe, n'ont joué que neuf matches ensemble. « J’ai joué deux matches pour commencer la saison, puis j’ai été touché. J’ai rejoué trois matches avant d’être à nouveau blessé », rappelle l'ancien joueur de San Antonio. « Je n’ai joué que dix matches cette saison, après une saison blanche. Je ne peux pas me précipiter. J’aurais aimé jouer davantage, mais je suis concentré sur la fin de saison, sur les playoffs. »

Les Clippers espèrent donc avoir leur groupe pour le printemps et les playoffs. « Quand des gars sont absents, ou qu’on ne sait s’ils seront là ou pas, il faut beaucoup s’adapter », insiste Lue. « On n’est pas à notre niveau, surtout en attaque. On sera meilleur offensivement quand on pourra avoir cette continuité, avec des joueurs en bonne forme. » Le coach explique qu'il lui faudrait « deux ou trois semaines. Disons quinze matches. Voyons si on est capable de faire ça : des matches de suite ! Quinze matches, et pas un, deux ou trois. Non, quinze ».