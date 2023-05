Les Celtics veulent retrouver leur ADN défensif

Finalement battus à domicile, lors du Game 7 de la finale de conférence Est, les Celtics partent en vacances avec beaucoup de regrets dans la tête. Dont celui de n’avoir pas su garder l’identité qui avait fait leur force l’année précédente…

« Je crois que l’année dernière, cette équipe était fière de sa défense. C’était notre carte de visite » explique Malcolm Brogdon.. « Cette année, c’était l’attaque. Je ne pense pas que l’on puisse gagner des titres avec une attaque qui est meilleure que la défense ».

Pour l’ancien des Bucks et des Pacers, Boston a visiblement trop compté sur son talent offensif, au détriment des efforts défensifs.

« On peut parler de nos moyens de marquer, de notre densité, de notre polyvalence en attaque, vraiment du premier au septième, voire huitième homme. Défensivement, on a la polyvalence, on a le talent. Mais chaque soir, on a relâché la pression et on a eu beaucoup de défaillances dans ce domaine ».

Marcus Smart est du même avis : « On doit continuer à mettre la défense au premier plan. On a été si mauvais en attaque l’année dernière que c’était notre objectif principal cette année. Malheureusement, notre défense en a souffert. »

Jayson Tatum est d’accord.

« Nous sommes à notre meilleur niveau quand – je pense que c’était le cas ces trois derniers matches, à part ce soir – on se concentre vraiment sur la partie défensive. On a montré à quel point on peut être spéciaux et bons collectivement. On n’a pas particulièrement bien shooté mais cela fait partie du jeu. L’attaque fluctue d’un soir à l’autre. Mais la défense peut toujours, ou la plupart du temps, se maintenir. Même lorsqu’on rate des tirs, il faut toujours se concentrer sur la défense », rappelle Jayson Tatum.