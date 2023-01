Les Celtics s'arrachent pour battre les Warriors

Quelques heures après la rencontre à Paris entre Detroit et Chicago, Boston et Golden State ont offert un superbe spectacle dans ce remake des dernières Finals NBA. Les Celtics ont dominé les Warriors à l'intérieur (63 rebonds contre 47) qui avaient fait le choix d'évoluer avec des joueurs de petite taille pour gagner en mobilité en défense. Boston prend ainsi dix points d'avance en première mi-temps. Cette dernière se termine par un shoot au buzzer du milieu de terrain de Stephen Curry, qui donne un point d'avance à Golden State (54-55).

Les troupes de Steve Kerr surfent sur cette lancée avec une grosse entame de seconde période. Curry (29 points) et Klay Thompson (24 unités) enfilent les paniers à 3-pts et les Warriors mènent de onze points. Encore une fois, les Celtics reviennent. En fin de match, à vingt secondes du terme, Jaylen Brown inscrit un panier important derrière l'arc pour égaliser et envoyer les deux équipes en prolongation (106 partout). Stephen Curry ayant manqué le tir de la gagne à la sirène.

Durant les cinq minutes supplémentaires, les Celtics vont bien commencer, avec un 4-0, puis faire très mal avec les paniers d'Al Horford, de Brown et de Tatum (auteur d'un gros match avec 34 points et 19 rebonds). Boston a pris sept points d'avance à 90 secondes de la fin. Des lancers-francs d'Andrew Wiggins et un panier primé de Donte DiVincenzo offrent une dernière chance à Jordan Poole, du milieu de terrain. Mais c'est manqué. Victoire des Celtics 121-118 et huitième succès d'affilée pour Boston, toujours leader de la ligue.