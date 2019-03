Les Celtics enchaînent !

Spectaculaires vainqueurs (128-95), la veille, des Warriors, les Celtics, moribonds avant de débarquer en Californie, ont remis ça chez les Kings, l’emportant cette fois de justesse 111-109, au terme d’un match particulièrement indécis.

Boston évoluait pourtant sans Kyrie Irving et Gordon Hayward, héros de la victoire chez les champions en titre, s’est cette fois contenté de 12 points à 6 sur 10 aux tirs. Mais Al Horford et Jayson Tatum ont pris le relais, le premier compilant 21 points à 8 sur 10, 11 rebonds et 7 passes et le second a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 24 points à 8 sur 17.

En face, Harrison Barnes a également inscrit 24 points tandis que Buddy Hield et Willie Cauley-Stein suivaient avec 23 et 19 unités, mais leurs efforts n’ont pas suffi et les Kings voient un peu plus les playoffs s’éloigner.