Les Celtics en perte de vitesse avant les playoffs

Après avoir fait la course en tête à l’Est quasiment toute la saison, les Celtics sont en train de faiblir au plus mauvais moment. À Houston, Boston s’est ainsi inclién pour la cinquième fois sur les huit derniers matchs. De quoi permettre aux Bucks (49-19) d’avoir une marge en tête de la conférence, et aux Sixers (45-22) de pouvoir carrément espérer reprendre la deuxième place aux Celtics (47-22) avant le début des playoffs.

« C'est le basket de play-offs dans toute sa splendeur, la capacité à gagner dans ces circonstances, donc c'est inquiétant que nous ne soyons pas constants là-dessus. Nous devons nous engager dans cette voie, quel que soit notre adversaire, quelle que soit la situation, quel que soit le nombre de matches restants. Ça n'a pas d'importance. Il faut s'engager sur ces points », pestait Joe Mazzulla après le revers contre les Rockets.

Les joueurs de Boston s’appuient-il trop sur le tir extérieur ? Pas forcément selon leur coach, mais ils ont par contre oublié certains points fondamentaux.

« Les gens aiment parler des tirs à 3-points. Mais lancers francs, les rebonds offensifs, les paniers sur seconde chance et les pertes de balle, c'est ça le jeu. C'est le cas pour tous les matches. Les marges qu'on peut obtenir dans ces secteurs sont extrêmement importantes. Je me fiche de savoir si vous prenez des tirs du milieu du terrain. Si vous ne remportez pas ces points essentiels, vous ne gagnerez pas beaucoup de matchs. Lorsque nous sommes à notre meilleur niveau, c'est ce que nous faisons, et lorsque nous sommes irréguliers, ce n'est pas le cas. On doit être davantage impliqué sur ces points », a-t-il conclu.