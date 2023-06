Les Celtics complètent leur staff

Le jeu des chaises musicales se poursuit sur les bancs de NBA. A chaque arrivée d'un nouveau coach, les staffs explosent, et la nomination d'Ime Udoka aux Rockets a eu un effet important sur le staff des Celtics puisqu'il a été rejoint par Ben Sullivan, Aaron Miles et Mike Moser, qui officiaient cette saison aux côtés de Joe Mazzulla.

Pour les remplacer, le président Brad Stevens a pris que des pointures pour entourer son jeune entraîneur. Il a commencé par prendre Sam Cassell, fidèle assistant de Doc Rivers pendant des années, et dernièrement aux Sixers.

Puis, ESPN annonce qu'il a recruté Charles Lee, qui était assistant de Mike Budenholzer depuis neuf ans, que ce soit à Atlanta puis Milwaukee. Très coté, Lee a passé plusieurs entretiens ces dernières semaines pour devenir "head coach", et il était finaliste pour le poste à Toronto et Detroit. Finalement, il n'a pas été retenu, et il a accepté de devenir le bras droit de Mazzulla à Boston.