Les Bulls d'un grand Nikola Vucevic écartent les Warriors

Les Bulls entament parfaitement la rencontre en profitant des espaces dans la défense de Golden State. Après quelques minutes, il y a déjà 17 points d'avance pour Chicago (27-10). Pour rester dans la partie, les champions en titre s'appuient sur quelques tirs extérieurs, notamment ceux de Stephen Curry. En début de deuxième quart-temps, les hommes de Steve Kerr montrent un autre visage. Ils défendent davantage quand Curry et Klay Thompson (26 points) continuent de frapper à 3-pts, avec six tirs primés dans le second quart-temps.

Petit à petit, l'écart se réduit et en fin de première mi-temps, les Californiens passent même devant (59-62). Après la pause, Nikola Vucevic et Zach LaVine relancent les Bulls et les Warriors accumulent les ballons perdus. C'est ce qui va plomber Golden State toute la rencontre : 23 possessions gâchées ! Elle seront transformées en 31 points par les joueurs de Billy Donovan. Avant le début de dernier quart-temps, Chicago a repris le contrôle avec six points d'avance (92-86).

Vucevic enfonce alors le clou avec 16 points dans ces douze dernières minutes. L'intérieur est facile et il termine avec un de ses meilleurs matches en carrière : 43 points, 13 rebonds, 4 passes et 4 interceptions ! Stephen Curry (20 points) et les Warriors continuent de perdre des ballons et doivent finalement s'incliner 132-118. Après trois défaites d'affilée, Chicago retrouve le sourire avant de s'envoler vers Paris pour affronter les Pistons ce jeudi soir. Pour Golden State, c'est une quatrième défaite en cinq matches.