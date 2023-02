Les Bucks vont changer de mains

Du changement au sommet de la franchise du Wisconsin. Comme évoqué ces dernières semaines, Marc Lasry, le milliardaire américain d’origine marocaine, va vendre ses parts dans la franchise de Milwaukee, qu’il avait rachetée en 2014 en compagnie de Wes Edens. Le dirigeant va céder ses parts à Jimmy Haslam, un milliardaire qui multiplie les investissements dans le sport.

Fils de Jim Haslam, qui avait fait fortune dans le pétrole, Jimmy Haslam est le président d’une énorme entreprise de transports, Pilot Flying J, dont le chiffre d’affaires en 2022 dépasse les 40 milliards de dollars. Avec une fortune personnelle estimée à près de 5 milliards de dollars, il est déjà propriétaire des Cleveland Browns en NFL (football américain) et du Columbus Crew en MLS (football), après avoir dans un premier temps investi dans les Pittsburgh Steelers (NFL) en 2008.

À l’époque du rachat des Bucks, Marc Lasry et Wes Edens avaient versé 550 millions de dollars à Herb Kohl pour récupérer le contrôle du club. Aujourd’hui, la vente à Jimmy et, sa femme, Dee Haslam, se fait sur la base d’une évaluation de la franchise estimée à 3,5 milliards de dollars ! La valeur du club a donc été multipliée par six en moins de dix ans.