Les Bucks veulent que les arbitres protègent davantage leur star des grosses fautes

Une grosse faute de Joel Embiid, une autre de Jerami Grant et Justise Winslow… Ces derniers jours, Giannis Antetokounmpo a peut-être eu le sentiment d’être un rugbyman tant ses adversaires ont utilisé des moyens physiques pour arrêter ses contre-attaques.

« L'autre soir à Philadelphie, il a pris un gros coup, (les arbitres) n'ont pas aggravé la faute (en flagrante de niveau 2, synonyme d’expulsion). Je crois que la ligue doit examiner les coups que Giannis prend parfois, la ligue doit le protéger. Ce n'est pas seulement lui, tout le monde prend ces coups. La ligue doit protéger les joueurs », réclame son coach.

Pour Mike Budenholzer, le coup reçu face aux Blazers aurait aussi dû être sanctionné plus durement.

« Je ne vois pas comment ce n'est pas une faute flagrante. Je n'ai pas vu les ralentis de l'action depuis, ou sur le moment, si la salle l'a montrée. Mais quand cela se joue au-dessus de l'épaule et que vous enveloppez quelqu'un, cela ne ressemble pas à un geste de basket mais clairement à une flagrante ».

Finalement, c’est le “Greek Freak » qui semble le moins préoccupé.

« J'ai pris beaucoup de coups physiques, je tombe toujours et je me relève. Au final, c'est du basket. Je l'ai dit plusieurs fois, j'aime jouer physique. Cela réveille mon feu sacré. Peu de gens aiment être touchés […] mais j'aime ça quand c'est le cas. Cela me donne l'impression d'être dans le match, d'être dedans. Ça fait partie de mon jeu, ça fait partie du basket ».