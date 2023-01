Les Bucks s'imposent au forceps face aux Hawks

Avec le forfait de Trae Young (malade), on pouvait imaginer que la soirée serait difficile pour les Hawks, pour cette réception de Milwaukee. Les premières minutes ont confirmé ce sentiment avec un 13-0 des Bucks pour commencer ! La défense d'Atlanta est dépassée, les hommes de Mike Budenholzer enchaînent les shoots à 3-pts et à l'issue du premier quart-temps, il y a déjà vingt points d'écart (19-39).

Atlanta parvient enfin à trouver la cible de loin en deuxième quart-temps mais l'impact de Bobby Portis (11 points dans ce quart-temps) à l'intérieur, mais aussi derrière l'arc, garde les Hawks à distance. Les Bucks ont toujours 21 points d'avance (46-67) à la pause et après un panier primé de Brook Lopez (20 unités), on monte à 24 points en début de troisième quart-temps. Dès lors, Milwaukee déjoue et ne trouve plus le chemin du panier.

Les minutes passent, les Hawks continuent de marquer, notamment Bogdan Bogdanovic avec ses shoots à 3-pts, et l'écart se réduit petit à petit. Tout est à refaire pour les Bucks et la coupure entre les deux derniers quart-temps ne casse pas la dynamique des joueurs d'Atlanta. Sur une contre-attaque, John Collins égalise à 101 partout avant que Bogdanovic ne donne l'avantage aux Hawks. Il reste alors trois minutes à jouer.

Comme à New York, c'est Jrue Holiday (27 points) et non pas Giannis Antetokounmpo, très discret avec seulement sept points au compteur (18 rebonds et 10 passes), qui va faire la différence, bien aidé par Jevon Carter, auteur d'un très bon dernier acte avec 10 points. En deux minutes, le meneur de jeu et les Bucks passent un 10-0 fatal à Atlanta et s'imposent 105-114. Les Bucks enregistrent ainsi une quatrième victoire en cinq matches.