Les Bucks peuvent-ils le faire ?

Malgré les 42 points d’un Giannis Antetokounmpo retrouvé, les Bucks se sont de nouveau inclinés jeudi soir chez les Suns (118-108), presque sur le même score que deux jours plus tôt (118-105). Mais peuvent-ils réussir à remonter ce déficit ? Dans l’histoire des finales NBA, 87% des équipes ayant remporté les deux premiers matchs ont ensuite été sacrées.



Un retournement de situation s'est donc produit quatre fois sur 31 : en 1969 avec les Celtics, finalement vainqueurs des Lakers 4-3, puis huit années plus tard avec les Blazers, qui avaient remporté quatre matchs de rang face aux Sixers (4-2), comme les Mavericks contre le Heat en 2006. Et enfin, en 2016, les Cavaliers de LeBron James avaient réussi à renverser les Warriors après avoir perdu les deux premières rencontres de finale (4-3). Des exemples à suivre pour la franchise de Milwaukee ?

Bien plus à l’aise à domicile

Battons déjà une idée reçue en brèche : non, les Bucks ne sont pas meilleurs sans leur « Greek Freak », qui avait fait son retour lors du Game 1 après avoir manqué les deux dernières rencontres de la finale de conférence face aux Hawks en raison d’une blessure au genou gauche. Certains consultants, notamment Kendrick Perkins sur ESPN, estiment que lors du troisième quart record d’Antetokounmpo (20 points), il a trop inhibé ses coéquipiers… alors qu’on lui reprochait auparavant de ne pas prendre les matchs à son compte !



Mais sans lui, et avec Khris Middleton et Jrue Holiday dans le cinq, les Bucks affichent un déficit de 27 points sur les deux premiers matchs de cette finale… Et ce sont plutôt eux qui vont devoir élever leur niveau de jeu, et être moins maladroits, pour pouvoir espérer quelque chose. Les hommes de Mike Budenholzer peuvent aussi confirmer dimanche leur bonne tenue à domicile, où ils affichent un bilan de sept succès pour un revers dans ces play-offs, contre cinq victoires pour six défaites à l’extérieur.