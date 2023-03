Les Bucks font campagne pour Giannis Antetokounmpo

Il ne reste que quelques matchs à jouer en saison régulière et la course aux différents trophées individuels va s’intensifier. À Milwaukee, le GM Jon Horst aimerait ainsi qu’on n’oublie pas Giannis Antetokounmpo dans la course pour le MVP…

« Cela fait partie de mon travail, et j'y crois, de me battre pour ces gars-là et franchement, je pense que nous devrions avoir un certain nombre de trophées individuels dans notre équipe cette année » a-t-il ainsi expliqué à ce sujet.

Car si Nikola Jokic, Jayson Tatum ou encore Joel Embiid sont les plus cités dans la course pour le trophée de meilleur joueur, Giannis Antetokounmpo réalise encore une saison monstrueuse. Le double MVP tourne en moyenne à 31.5 points, 11.9 rebonds et 5.5 passes.

« Je pense que parfois, et je le dis respectueusement, il y a une lassitude de la part des votants ou une lassitude de la grandeur, peu importe le terme à employer. Giannis est le MVP de notre ligue. Nous avons débuté la saison par un 9-0, soit le meilleur départ de l'histoire de la franchise sans Khris Middleton ni Pat Connaughton, deux de nos piliers » a continué Jon Horst. « Il est clairement le MVP de notre équipe et si je peux l'affirmer, c'est parce que nous sommes la meilleure équipe de la ligue. Je ne sais pas si nous finirons comme ça, mais du point de vue de la saison régulière et c'est surtout une récompense de saison régulière, il réalise la meilleure année parmi tous les joueurs ».