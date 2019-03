Les Bucks enchaînent chez les Lakers

Lancés dans une très indécise course aux playoffs, les Lakers ont bien résisté vendredi soir aux Bucks, qui possèdent le meilleur bilan de la NBA, mais se sont finalement inclinés (120-131).

Un 8e succès consécutif pour les joueurs de Milwaukee, emmenés par Eric Bledsoe (31 points et 9 rebonds) et Giannis Antetokounmpo (16 points et 15 rebonds) et auteurs d’un 15-2 pour finir, face à des Angelenos qui s'en sont encore remis à LeBron James (31 points et 10 passes) et Brandon Ingram (31 points et 8 rebonds).

Les Lakers restent 10es à l’Ouest, à l'issue d'une soirée qui a vu les Clippers chiper le 7e rang aux Spurs, après la victoire (109-116) de l’autre équipe de Los Angeles sur le parquet d’un autre concurrent, les Kings (9es).

A noter que les Bucks (48 victoires et 14 défaites), plus que jamais leaders à l’Est, pourraient bientôt, d’après ESPN, recruter Pau Gasol, qui s’est libéré vendredi de son contrat avec San Antonio.