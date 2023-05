Les Bucks élargissent leurs recherches pour leur prochain coach

Qui va remplacer Mike Budenholzer à la tête des Bucks ? La tâche est compliquée pour la direction puisqu'il faut remplacer un champion NBA, qui a transformé la franchise en une formidable équipe à gagner, tout en contentant Giannis Antetokounmpo. En clair, il ne faut pas se tromper !

Alors que tous les regards se tournent vers Monty Williams, tout juste coupé par les Suns, son nom n'est pas encore apparu parmi les techniciens qui ont passé un entretien. Pourtant, les dirigeants brassent large puisqu'ils viennent de rencontrer Kelvin Sampson et Joseph Blair. Le premier est une pointure du basket universitaire, notamment depuis qu'il a pris les rênes de la fac' de Houston. C'est un spécialiste défensif, et il a déjà été assistant aux Bucks à la fin des années 2000.

Neuf entraîneurs déjà consultés

Le second, passé par la Pro A lors de sa carrière de joueur, officiait cette année sur le banc des Wizards. A l'instar d'un Darvin Ham ou d'un Taylor Jenkins, il fait partie de la nouvelle génération, et son palmarès se résume à un titre en G-League. Dans le passé, on l'a déjà vu sur les bancs des Sixers et des Wolves.

Ces deux noms viennent s'ajouter à ceux de Charles Lee, Kenny Atkinson, James Borrego, Scott Brooks, Mark Jackson, Chris Quinn et Kevin Young ! En attendant peut-être celui de Monty Williams...