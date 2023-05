Les Bucks cherchent leur nouveau coach

Après leur élimination au premier tour des playoffs contre Miami, les Bucks ont décidé de se séparer de Mike Budenholzer, installé sur le banc de Milwaukee en 2018 et champion en 2021. Il faut désormais lui trouver un remplaçant et les recherches commencent avec plusieurs noms évoqués.

ESPN a notamment sorti, dans un premier temps, ceux de Kenny Atkinson, Charles Lee et James Borrego. Le premier, assistant des Warriors, fut notamment coach à Brooklyn. Le second fut l'assistant de Budenholzer à Milwaukee et il est aussi courtisé par les Pistons actuellement. Enfin, le troisième a été vu pendant quelques années sur le banc des Hornets.

Deux autres noms ont émergé, dans un second temps. Ce sont Scott Brooks et Adrian Griffin. Brooks a coaché le Thunder et les Wizards, il fut coach de l'année en 2010, et depuis deux ans, il est l'assistant de Chauncey Billups à Portland. Griffin, lui, est un assistant bien connu (à Toronto depuis 2018) depuis de nombreuses années, souvent approché par les franchises, mais qui n'a jamais obtenu un poste principal.