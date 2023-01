Les Bucks apprennent à gagner sans Giannis Antetokounmpo

Pour la 4e fois de suite, les Bucks se présentaient cette nuit sans Giannis Antetokounmpo. Le "Greek Freak" souffre d'un genou, et il a rejoint Khris Middleton à l'infirmerie. Mais Milwaukee, c'est un vrai collectif, et il reste Jrue Holiday pour compenser, en partie, leurs absences. Pour preuve, les Bucks s'imposent 130-122 face aux Raptors, et c'est leur 2e victoire d'affilée.

Giannis absent, les Bucks s'appuient davantage sur leurs shooteurs extérieurs et ils étaient dans un très bon soir avec un beau 19 sur 39 à 3-points ! C'est d'ailleurs grâce à cette adresse lointaine de Jrue Holiday, mais aussi Joe Ingles, que Milwaukee avait pris six points d'avance dans le premier quart-temps (44-34).

Brook Lopez expulsé

Une avance réduite à néant par Fred VanVleet et Gary Trent Jr., au point même que les Raptors vont basculer en tête à la pause : 74-67 à la pause. Au retour des vestiaires, Brook Lopez sort le grand jeu, et Grayson Allen confirme le festival lointain des Bucks. Les deux joueurs se relaient à coups de 3-points, et Milwaukee repasse devant (105-97) pour attaquer le dernier quart-temps.

Un dernier quart-temps marqué par un accrochage entre Brook Lopez et Gary Trent Jr.. Le pivot des Bucks est expulsé, et c'est par leur défense que les Bucks vont tenir le coup. Après un gros 3-points de Jrue Holiday, il enchaîne par deux minutes sans encaisser le moindre point. Suffisant pour garder Toronto à distance et s'imposer 130-122.