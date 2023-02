Les Brooklyn Nets prolongent déjà leur coach

Après le fiasco du tandem Kevin Durant - Kyrie Irving, transférés respectivement aux Suns et aux Mavericks, les Nets ont un grand besoin de stabilité et de sérénité, et ils ont décidé de prolonger Jacque Vaughn jusqu'en 2027 ! C'est une belle marque de confiance pour cet ancien meneur des Spurs, passé sur le banc du Magic il y a quelques années.

Arrivé aux Nets en 2016 comme assistant, il a connu les années studieuses avec Kenny Atkinson puis le passage au "bling-bling" avec les arrivées de Durant et Irving pendant la "free agency" 2019, mais aussi de Steve Nash comme entraîneur. Nommé coach intérimaire après le renvoi du Canadien en début de saison, Vaughn a tout de suite imposé sa patte, au point que les Nets ont grimpé sur le podium de la conférence Est.

63% de victoires à la tête de Brooklyn

Son bilan parle pour lui : 32 victoires pour 19 défaites, soit près de 63% de victoires. Mais voilà, son beau projet a pris du plomb dans l'aile après la blessure au genou de Kevin Durant. Dans la foulée, Irving demande son transfert, puis Durant l'imite. En quelques heures, quatre nouveaux joueurs arrivent à Brooklyn, et Vaughn doit construire un nouveau collectif autour de Spencer Dinwiddie, Mikal Bridges, Cameron Johnson et Dorian Finney-Smith.

Même si l'équipe a beaucoup perdu en talent, elle a gagné en défense et en collectif, et Vaughn semble être l'entraîneur idoine pour en tirer le meilleur.