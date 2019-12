Les Blazers ont sans doute perdu plus qu’un match

Rodney Hood leaves game with left leg injury pic.twitter.com/Opm8Htvrqe

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) December 7, 2019

Saison terminée pour Rodney Hood



MRI confirms Rodney Hood has a torn left Achilles tendon.

We love you, Rodney ❤️



— Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 7, 2019

Les Blazers pas épargnés par les blessures

Si les Los Angeles Lakers ont profité du déplacement à Portland pour conclure leur « road trip » avec une troisième victoire consécutive (113-136), l’événement du match aura eu lieu dès le premier quart-temps. Ayant passé à peine plus de huit minutes sur le terrain, Rodney Hood a été contraint de quitter le parquet du Moda Center aidé par le staff médical de la franchise de l’Oregon, se tenant la cheville gauche. Le joueur de 27 ans s’est effondré au sol dans un duel avec JaVale McGee après avoir pris le rebond sur une tentative à trois points manquée par LeBron James. Se tordant de douleur et restant un long moment prostré à même le parquet, l’ancien joueur des Cleveland Cavaliers après avoir été drafté en 2014 par le Jazz a immédiatement été évacué vers un hôpital pour y passer des examens afin d’établir un diagnostic définitif.Les résultats de ces examens n’ont pas tardé à être communiqué par les Portland Trail Blazers et l’impression donnée par l’attitude de Rodney Hood à même le parquet a été confirmée. Une IRM a, en effet, décelé une déchirure au niveau du tendon d’Achille de la cheville gauche, blessure similaire à celle qui écarte des terrains Kevin Durant. Une lésion très sérieuse qui va nécessiter dans les jours à venir une opération chirurgicale avant une longue convalescence qui pourrait mettre un terme à sa saison 2019-2020 après seulement 23 matchs disputés. Avant cette blessure, Rodney Hood émargeait à 11,5 points, 3,5 rebonds en moyenne par match et surtout 49,3% de réussite à trois points depuis le début de la saison. Des signes avant-coureurs avaient pourtant été signalés à l’issue du match disputé mercredi dernier, à domicile face à Sacramento, avec une douleur à ce même tendon d’Achille. Mais le staff des Blazers a pris le risque d’aligner son joueur.Cette blessure de Rodney Hood fait suite à d’autres absences qui nuisent aux performances des Blazers, qui ont concédé leur quatorzième défaite en 23 matchs ce vendredi face aux Lakers. Déjà privés de Jusuf Nurkic, qui se remet patiemment d’une double fracture tibia-péroné subie en mars dernier et qui ne retrouvera pas les parquets avant le mois de février prochain, les Blazers doivent composer avec les absences. Leur intérieur titulaire Zach Collins, opéré de l’épaule gauche au début du mois de novembre, ne sera pas de retour avant la mi-mars et pourrait même écourter officiellement sa saison pour pleinement récupérer. Gary Trent Jr, pour sa part, n’est pas totalement remis d’une blessure aux ischio-jambiers avec une décision repoussée match après match. Et cela fait suite aux absences plus courtes de joueurs tels Hassan Whiteside, Damian Lillard ou Skal Labissiere au fil de ce début de saison bien difficile. Les Blazers vont devoir apprendre à composer sans Rodney Hood pour de longs mois, ce qui ne va pas les aider à remonter la pente.