Les Blazers font sensation

A priori, ce n’était pas la série du siècle entre Denver et Portland. Mais au final, c’est sans aucun doute entre le deuxième et le troisième de la conférence Ouest qu’on a connu le plus de spectacle lors de ces playoffs. Et on n’en aura peut-être plus autant… Après le fameux match 3 à quatre prolongations remporté la semaine dernière par les Blazers, qui doivent plus que jamais savourer cet effort historique, ces derniers sont allés empocher le match 7 décisif sur le parquet des Nuggets (96-100), pourtant meilleure équipe à domicile de la saison.

Menés 3-2 dans la série, Damian Lillard et ses partenaires semblaient pourtant dans le trou au début du deuxième quart de cette ultime rencontre. Menés rapidement de 17 points (39-22), personne ne donnait plus cher de leur peau. En bonne partie à cause d’un Lillard méconnaissable, d’ailleurs. Mais il restait encore beaucoup de temps, et Portland s’est escrimé à rester dans la partie. Si Nikola Jokic a fait le boulot à Denver (29 points et 13 rebonds), c’est bien CJ McCollum qui a pris le match en main: 37 points au total. Il y a d’abord eu cette réduction de l’écart à neuf points, déterminante, à la pause (48-39).

McCollum: "J'ai toujours dû prouver"

Et à la fin du troisième quart, les hommes de Terry Stotts, patients, ont mené pour la toute première fois (70-71). Dans le dernier quart, Lillard a su rehausser son niveau et rentrer enfin son premier panier à trois points de la soirée, le deuxième tout court (76-81) ! McCollum, au four et au moulin, est aussi allé au contre dans le "money time" (83-87) ; Lillard – qui termine à 13 points seulement - a enchaîné une interception et un autre tir derrière la ligne, à trois minutes du terme (85-92). Et comme un ultime symbole de la solidité extrême et surprenante des Blazers, McCollum a porté le coup de grâce alors qu’il restait 11 secondes (95-98).

"Aucun joueur de mon université n’avait jamais été drafté avant moi, rappelle le grand bonhomme du soir (sur beIN SPORTS). Tous les jours, j’ai toujours dû prouver ce que je pouvais faire, donc j’ai suffisamment de motivation en moi ! On a fait en sorte de toujours rester impliqués, et le coach nous disait qu’il allait nous trouver les shoots. On travaille tous très dur, c’est incroyable. Beaucoup se demandaient pourquoi on a drafté Zach Collins, voilà on a vu. Evan Turner a aussi été très fort." Et Rodney Hood a dû sortir sur blessure, alors qu’il convient de rappeler que Jusuf Nurkic manque à cette équipe depuis fin mars (double fracture tibia-péroné). Toute cette débauche d’énergie fait peur, très peur même, lorsqu’on sait que ce sont les Warriors qui arrivent. Mais les Blazers sont là.