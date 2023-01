Les 76ers armés pour le titre selon Joel Embiid

Les 76ers peuvent-ils remporter le titre cette saison ? « Je le pense effectivement, rétorque Joel Embiid, à la sortie de son match de feu face à Nikola Jokic (47 points, 18 rebonds et 5 passes). On a James Harden, qui joue évidemment super bien. On a Tyrese Maxey. Tobias est très bon. Il y a PJ Tucker… On a un groupe de joueurs qui collent bien ensemble. On verra en playoffs, mais je pense que pour ce qui est de la complémentarité, il y a tout. Tout le monde s’adapte les uns aux autres, nous avons des shooteurs, nous avons des défenseurs, et nous avons James Harden. Donc je pense que nous avons une bonne chance. »

On l’aura compris, le pivot de Philadelphie est optimiste et il a de quoi l’être. Son équipe est 2e à l’Est et reste sur sept victoires de suite, la meilleure série en cours au sein de la ligue. « On est concentré sur la victoire. Tant qu’on gagne, je sais que tout se mettra en place naturellement. Si on continue de gagner et que tout le monde reste en bonne santé, j’ai une meilleure chance de me montrer et de gagner un titre », poursuit Embiid.

Pour ce dernier, cette réussite collective a ainsi de quoi lui faire oublier son absence parmi les titulaires pour le prochain All-Star Game. « J’y suis habitué. Ce n’est pas la première fois. Je trouve que c’est plus motivant de gagner, c’est le plus important. C’est le seul moyen de sans doute gagner ce respect », poursuit-il.

Il ajoute : « Cela ne m’a pas surpris. C’est bien connu que je ne suis pas apprécié. C’est cool… Je ne sais pas si c’est parce que je trolle beaucoup ou parce que je suis un connard… Mais c’est cool. Je continue à être moi-même. Je continue à être un connard, et je continue à troller, et si les gens n’aiment pas ça, c’est leur problème. Mais comme je l’ai dit, le but reste de gagner. »