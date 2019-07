Leonard, tout ça pour ça ?

Kevin Durant et Kyrie Irving aux Nets, Anthony Davis aux Lakers, et on en passe beaucoup d'autres sur ce début de marché des transferts fou en NBA... Il y en a un, peut-être le plus convoité, qui devrait finalement décider de ne pas bouger: Kawhi Leonard va rester à Toronto pour deux ans de plus, selon ESPN et l'ancien joueur Jalen Rose, qu'on peut considérer comme très fiable lorsqu'il s'agit des Raptors.

"D'après ce que j'ai entendu, Kawhi Leonard va rester à 99%", affirme-t-il. La couverture de ce qui devient déjà un véritable feuilleton est assez dingue, les chaînes locales montrant notamment en direct l'arrivée de son avion mercredi à Toronto, puis un hélicoptère suivait la route du SUV dans lequel il s'était embarqué. Puis au pied de l'hôtel où la star devait se rendre pour retrouver ses dirigeants, des centaines de fans et des médias faisaient le pied de grue.

En décidant de prolonger après des rumeurs l'envoyant avant tout aux Lakers (et aux Clippers, un peu), Kawhi Leonard bénéficierait d'une popularité démentielle au Canada. En strict terme de business, il aurait aussi intérêt à poursuivre pour deux ans. Car en 2021, il aurait alors 10 ans d'expérience en NBA et pourrait prétendre à un contrat maximum n'importe où ailleurs. Et en attendant, les champions sont partis pour conserver leur noyau dur.