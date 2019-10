Leonard et les Clippers frappent d’entrée 

Kawhi Leonard n’aura pas attendu longtemps pour s’illustrer sous ses nouvelles couleurs. La nouvelle star des Clippers a en effet profité du match d’ouverture face aux Lakers pour signer son premier coup d’éclat avec 30 points à 10 sur 19 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes en 32 minutes.

De quoi permettre aux Clippers de remporter ce premier derby de L.A. 112-102 malgré un début de match à l’avantage des Lakers, qui ont démarré la rencontre sur un 13-2. Si Danny Green a été en réussite côté Lakers, avec 28 points à 10 sur 14, LeBron James et Anthony Davis ont été plus maladroits, le premier rendant 18 points à 7 sur 19 aux tirs, 9 rebonds et 8 passes et le second terminant avec 25 points à 8 sur 21 et 10 rebonds.

Chez les Clippers, Kawhi Leonard n’a pas été le seul à briller, les remplaçants se distinguant tout particulièrement avec notamment 21 points à 8 sur 14 de Lou Williams ou 17 points de Montrezl Harrell.